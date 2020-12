Chloe Ferry, le curve pericolose della star dei reality

Le sue forme boombastiche sono una vera calamita per il popolo del web e non è affatto un mistero che recentemente abbia festeggiato un traguardo importante, i tre milioni e mezzo di followers su Instagram.

Chloe Ferry è una modella e starlette di 24 anni molto nota nel Regno Unito e in tutto il mondo anglosassone. Ha partecipato a diversi reality come Grande Fratello, Geordie Shore oppure Ex on the Beach.

Una serie di ritocchini e di interventi chirurgici ha modellato il suo corpo in quello di una vera e propria bomba sexy. Curve esagerate e prorompenti, costantemente ostentate sul suo cliccatissimo profilo social.