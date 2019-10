Chloe Sims, la star della reality tv britannica ha le forme di…Pamela

Chloe Sims è una star della reality tv britannica. Esteticamente, per le sue forme bombastiche, ricorda molto la sexy “bagnina” Pamela Anderson. Di recente ha fatto parlare di sé. È stata infatti avvistata con l’ex difensore del Milan Adil Rami. I due si sono conosciuti su iniziativa del calciatore francese che, a quanto pare, l’ha contattata sui social network per uscire con lei. “E’ stato un incontro perfetto. Adil è stato un gentiluomo. È una persona simpatica, abbiamo chiacchierato per un po’” si è limitata a raccontare lei al al Daily Mail. Sarà andata realmente così?