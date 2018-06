Restyling 500X: l’attore statunitense Christopher Lloyd, noto per la sua interpretazione dell’eccentrico inventore Emmett “Doc” Brown, nella trilogia di “Ritorno al futuro”, in questi giorni è a Torino per girare uno spot dedicato alla vettura di casa Fiat. Eccolo impegnato durante le riprese di una scena. E, nel bel mezzo di una pausa dei lavori, mentre sorseggia un italianissimo caffè ai tavolini della caffetteria Bodoni.

(Foto e video di Francesca Lai)