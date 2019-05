Ci giochiamo il domani

Domenica non sarà una giornata come tutte le altre. Siamo chiamati a votare per rinnovare il parlamento regionale e quello europeo, in un esercizio di democrazia di per sé giammai banale e che ora si porta appresso conseguenze che possono ricadere su tutto il Paese. Il nostro invito non può che essere quello di sempre: andiamo a votare. Disertare l’urna è un atto di ignavia indegno di una democrazia. Soprattutto qui, in una Torino e in un Piemonte che si confermano ancora una volta laboratorio per la politica nazionale.

Serve un cambio di passo e questo lo abbiamo capito tutti. Serve a Roma per un governo che pare più interessato al litigio che alla trasformazione del Paese attraverso la soluzione dei suoi problemi. E serve qui in un Piemonte che rischia di diventare sempre di più il vaso di coccio stretto tra i vasi di ferro dei nostri vicini. Il confronto con la Lombardia in questi ultimi cinque anni è impietoso. Con dieci punti di Pil in meno nonostante le tante eccellenze della nostra straordinaria terra.

E forse dovremmo ripartire proprio da lì, dalle occasioni perse o non sfruttate fino in fondo, nello sviluppo di nuove vocazioni come la cultura e il turismo o del rinnovato slancio per quella manifattura che è nel nostro Dna. Dobbiamo tornare ad essere la locomotiva del nord, ma per ripartire occorre una strategia lungimirante e il coraggio di raccogliere qualunque sfida. Le occasioni perse sono troppe, a cominciare dalle Olimpiadi, e non possiamo permetterci il lusso di altri no e di altri salti nel vuoto.

In questi giorni vi abbiamo messo sul piatto tutti gli strumenti per decidere. Se avete letto le nostre interviste, saprete anche quali sono i programmi dei candidati presidenti. Il resto sta a voi, dire se il Piemonte vi piace così com’è, o se desiderate qualcosa di diverso. Più dinamico, più giovane. Abbiamo tutti un’opportunità straordinaria di dire la nostra e di essere artefici del nostro destino: basta entrare in una cabina elettorale e tracciare una croce su una scheda per scegliere tra passato e futuro. Buon voto a tutti.

