Ci sono troppi pregiudicati nel bar: chiuso dalla polizia per 15 giorni

E' successo in via Borsi a Torino

Una pattuglia di agenti del commissariato “Madonna di Campagna” ha notificato, ieri mattina, alla titolare di un bar di via Borsi, il provvedimento di sospensione della licenza per la somministrazione di cibi e bevande per 15 giorni con l’immediata chiusura al pubblico del locale.

TROPPI PREGIUDICATI NEL BAR

Dai diversi controlli effettuati è emerso, infatti, che il locale era abituale ritrovo di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Addirittura, in un’occasione gli agenti avevano anche rinvenuto due dosi di hashish nascoste sotto un tavolino, poi sequestrate a carico di ignoti.