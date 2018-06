«Ciaci ci ha accolto in Laguna. Ora ci manca solo San Marco»

Venticinque chilometri al traguardo per "Vikinga", la canoa targata CronacaQui

Manca davvero poco all’arrivo a Venezia per i due canoisti partiti undici giorni fa da Torino a bordo di “Vikinga” la canoa targata CronacaQui. Da Chioggia i due ieri sono arrivati a Pellestrina, la prima isola sulla laguna di Venezia.

«Pensare da dove siamo partiti e dove stiamo arrivando con la sola forza delle nostre braccia è incredibile – hanno ammesso Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato – essere in laguna è davvero emozionante».

I due la scorsa notte e probabilmente anche questa saranno ospitati dall’associazione rematori di Pellestrina: «Appena hanno saputo che arrivavamo da Torino in canoa erano tutti entusiasti – hanno proseguito Ivan e Valter – tutta l’associazione è venuta per complimentarsi». Ad accogliere i due, Sergio, detto “Ciaci”, Tagliapietra, storico canottiere veneziano, classe 1935, che ha partecipato a due olimpiadi: «Un uomo strepitoso – hanno raccontato Ivan e Valter – che oltre che complimentarsi ci ha spiegato come arrivare a Venezia facendo attenzione ai traghetti e alle barche di grosse dimensioni».

La laguna rispetto al Po richiede più concentrazione perché risulta essere molto affollata, ma una volta attraversato tutto il Po non saranno gli ultimi 25 chilometri all’arrivo a fermare i due canoisti.

Probabilmente a causa del brutto tempo Ivan e Valter si fermeranno anche oggi a Pellestrina, e domani proseguiranno su Venezia: «Per noi la vera emozione – hanno aggiunto – sarà quando attraccheremo in piazza San Marco». Infatti l’obiettivo è proprio quello di arrivare in canoa fin lì. In conclusione: «Non resta che aspettare di vedere quello che accadrà», hanno detto Ivan e Valter.