Ciak! A fine giugno si (ri)gira in città

Una boccata d’ossigeno è arrivata mercoledì da Roma anche per gli attori e per tutte le persone coinvolte nel settore cinema e tv. Il Governo ha divulgato le tanto attese linee guida e con esse il via libera ai set a partire da fine giugno. Una notizia che Torino, da vent’anni regina delle location grazie al lavoro della Film Commission Torino Piemonte, aspettava da tempo. Mascherine e guanti di rigore per tutto il personale coinvolto nei ciak, tranne che per gli attori al momento delle riprese le quali dovranno, in ogni caso, garantire la distanza fra i protagonisti. Per le scena ravvicinate o intime, ovviamente, obbligatorio prima avere fatto test e tamponi. Queste le principali regole da seguire per potere fare ripartire l’industria della settima arte. Una partenza in salita, visto i limiti imposti dalla sicurezza e che solo a inizio dei lavori si capirà se potranno essere seguiti senza intoppi. «Aspettavamo solo la conferma su date e linee guida – ha spiegato il direttore di Fctp, Paolo Manera – per il resto siamo pronti». Presto per le strade di Torino si rivedranno camper, tendoni e star.

