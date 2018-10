Ciak, si gira a Torino. Casting al via per la ricerca delle protagoniste del film

Per un film di prossima realizzazione, un’opera prima con la regia di Chiara Bellosi, prodotto da Tempesta srl, che si girerà a Torino e dintorni nei mesi di febbraio e marzo 2019, la produzione è alla ricerca delle protagoniste del film:

Una bambina tra i 5/6 e i 9 anni, intelligente e curiosa e vivace, dal carattere indipendente di Torino o dintorni.

Una ragazza che abbia dai 16 ai 19/20 anni anni di Torino o dintorni.



Non è necessario avere esperienze di recitazione.

Il CASTING APERTO SI TERRA’ nei giorni

venerdì 19 ottobre

tra le 10:00 e le 13:00 o tra 14:00 e le 18:00

sabato 20 ottobre

tra le 10:00 o le 13:00 e tra le 14:00 e le 17:00

presso la Sala Casting di Via Cagliari, 40/E

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

In alternativa da un accompagnatore maggiorenne munito di delega.

Per chi non potesse partecipare al casting, c’è la possibilità di inviare una mail (entro e non oltre il 20 ottobre) all’indirizzo aacastingtorino@gmail.com allegando 2/3 foto ben visibili e recentissime, luogo di residenza o domicilio e numero di telefono.

Poiché non è previsto il rimborso spese viaggio, la ricerca è rivolta preferibilmente ai residenti del Piemonte. Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

Il casting è aperto solo a bambine e ragazze di età caratteristiche corrispondenti alle descrizioni.