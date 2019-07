Ciao a te che eri me

Stavolta la novità dell’estate (che poi durerà giusto un paio di giorni) non è una novità, perché si tratta di un app che esisteva da un paio d’anni. Ma con gli aggiornamenti è tornata in auge scatenando una sorta di frenesia di fotografarsi da vecchi. Già, perché l’hanno fatto alcuni calciatori, alcuni influencer del web, e già non si capisce come possa essere nata l’idea. È divertente, in fondo: si chiama FaceApp e tramite una serie di filtri modifica le foto sullo smartphone, consentendo anche una sorta di invecchiamento artificiale. Immagino che per alcuni l’effetto possa essere straniante. Io parto favorito: ho la barba brizzolata e il filtro si limita a imbiancarla totalmente. Poi, tra rughe accentuate e altro, non mi sorprende che il volto che mi fissa dallo schermo possa ricordare quello di mio nonno (ma anche John Malkovich dopo una brutta serata, a dirla tutta…). Ho provato anche il filtro inverso, quello “Young” e stavolta il viso che è emerso era completamente sconosciuto. Certo, è un solo gioco, ma non vi cogliete una felice sottigliezza della vita? A un certo punto, in molti abbiamo lasciato dietro il ragazzo che eravamo e forse adesso non lo riconosceremmo se ci fosse concesso di incontrare altri noi stessi. Ciò che siamo è la somma delle nostre esperienze, ma anche la differenza, una operazione di sottrazione, tra desideri e realtà, tra obiettivi e sogni, tra logica e passione. A me, personalmente, dopo FaceApp è venuta quasi voglia di cercarlo questo giovane mai visto, offrirgli una birra e magari chiedergli come mai è poi diventato, o non diventato, me. Peccato che FaceApp non si possa usare sulla foto di un intero Paese.