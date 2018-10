Ciao Aldo, anima del giornale

Ciao Aldo, ti saluto così, come facevo tutte le mattine. Da oggi però mi manca la tua risposta, quel “ciao” mormorato a mezza bocca che era tipico del tuo carattere schivo. Dire che per me e per i ragazzi della redazione tu fossi un amico, è riduttivo.

Tu c’eri. C’eri quando andava in bomba il sistema editoriale, quando si bloccavano le mail, quando un computer faceva le bizze. Ma soprattutto c’eri, ogni giorno, anche quando ti godevi una giornata al mare per decidere la tiratura del nostro giornale, per uno speciale che meritava una locandina, per i cartonati del Concorso e altre mille diavolerie.

Il tuo era, lo dico con il cuore spezzato, il lavoro oscuro di un cavaliere infaticabile. Mentre scrivo allungo l’occhio verso la tua scrivania e mi sembra impossibile che tu non ci sia. Che il computer, che ormai era un prolungamento delle tue mani, sia spento.

Ciao Aldo, amico caro di tante battaglie, con cui ho diviso, insieme a Massimo Massano, e ai nostri ragazzi, la nascita di CronacaQui, e poi tutti questi anni nella frenesia del fare che è tipica dei quotidiani. Ci hai lasciati ieri mattina, in punta di piedi, mentre ti preparavi a venire al giornale. Con quel garbo tutto piemontese di chi non vuole disturbare mai, neppure per salire in cielo.

Beppe Fossati