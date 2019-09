“Ciao, io ti conosco”: così il branco fa sparire dei braccialetti d’oro dal polso di un minorenne

Quattro stranieri puntano una coppia di fidanzatini in via Roma: la polizia ne riesce ad arrestare due

Venerdì pomeriggio, una coppia di fidanzatini minorenni stava passeggiando in via Roma, quando, giunti all’altezza di via Gramsci, a Torino, è stata avvicinata da un gruppetto di quattro giovani stranieri. Uno di loro ha sbarrato il passo alla coppia e, rivolgendosi al ragazzo, ha esclamato: “Ehi, ma io ti conosco!”, tendendogli la mano come a volergliela stringere.

Per istinto, il ragazzino ha ricambiato la stretta di mano capendo poi che si trattava di uno stratagemma finalizzato al furto dei suoi braccialetti d’oro, che aveva al polso destro.

Una volta portato a termine il furto, il gruppetto si è allontanato velocemente, con la vittima che, urlando, li inseguiva. A quel punto, i quattro hanno imboccato strade diverse per far perdere le proprie tracce.

Gli agenti del commissariato Centro sono riusciti a rintracciare due dei fuggitivi: entrambi egiziani, di 18 e 20 anni. Fra di loro l’autore materiale del colpo, il diciottenne. Sono stati arrestati per rapina in concorso aggravata.