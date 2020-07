Cibi mal conservati, pizzaiolo “in nero” e niente busta paga ai dipendenti: maximulta per la titolare

“Lavoro nero” e violazione delle norme igienico-sanitarie: scatta il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Torino. E per la titolare di una pizzeria, finisce male. E’ successo a Collegno dove i militari dell’Arma hanno comminato una maxi-multa di quasi 9mila euro alla titolare di un esercizio ristorativo. Numerose le irregolarità scovate dalle forze dell’ordine, entrate in azione in tandem con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro e del Nas di Torino.

NIENTE BUSTA PAGA E CIBI MAL CONSERVATI

E’ stato infatti accertato che il “pizzaiolo” lavorava in nero, che alcuni alimenti erano mal conservati (e in maniera non corretta) e che i dipendenti ricevevano gli stipendi in contanti e non con una regolare busta paga.

TELECAMERE NON AUTORIZZATE

A quanto pare la titolare della pizzeria aveva fatto installare delle telecamere nel suo locale senza essere provvista di alcuna autorizzazione. Al termine dei controlli, i carabinieri non hanno potuto fare altro che multare la donna “invitandola” a regolarizzare quanto prima la sua posizione.