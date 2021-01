Cibi, ristoranti e vini: ”Forbes” loda Torino e l’enogastronomia

Torino non smette di stupire e di affascinare gli Stati Uniti. Lo dimostra la prestigiosa rivista “Forbes”, che a ridosso del nuovo anno ha deciso di celebrare il capoluogo sabaudo ponendo in risalto l’eccellente patrimonio enogastronomico della città e del Piemonte. L’autore dell’articolo, John Mariani, ha, infatti, deciso di puntare l’attenzione su “Cibo, vino e ristoranti di Torino”, elencando tutte le “bellezze” culinarie della prima capitale d’Italia e i luoghi in cui poterle gustare. Nel ventaglio delle eccellenze, non mancano il riso («La Valle del Po produce la maggior parte del riso italiano»), i tartufi bianchi («che in autunno spuntano magicamente tra boschi di querce, pioppi e noccioli»), il pesce fresco del Lago Maggiore, la carne di razza piemontese e gli oltre cento tipi di salumi («molti dei quali artigianali» e dove «viene utilizzata ogni parte del maiale»).

Ma, soprattutto, il critico enogastronomico non manca di elencare i piatti che lui definisce «sacrosanti», e che ai torinesi sono più che noti, ossia: il vitello tonnato, la carne cruda, i plin, i tajarin, i brasati, la finanziera e, come dessert, il bonet.

