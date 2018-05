Cibi scaduti in frigo e slot-machine fuorilegge nel locale: barista denunciato e multato

Controlli della municipale in via Breglio a Torino

Alimentari in cattivo stato di conservazione tra cui brioches (crude) congelate scadute (a ottobre del 2016!), braciole di maiale, patatine, tofu fritto, glassatura e decorazioni per dolci. Trenta chili di alimenti “custoditi” alla meno peggio, in parte chiusi in buste di plastica, all’interno di un congelatore. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale del distaccamento di Madonna di Campagna-Lucento-Vallette nel corso di un controllo in un bar di via Breglio a Torino.

MULTATO PER LE SLOT MACHINE

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato. Ma non è finita qui. Perché durante i controlli dei “caschi bianchi”, oltre alla mancata pulizia delle suppellettili del locale, sono anche saltate fuori 4 slot-machine che violavano i limiti imposti dalle normative regionali. Le macchinette “fuorilegge” sono state sequestrate. E il negoziante, oltre alla denuncia, si è beccata anche una multa salatissima.