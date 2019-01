Cibo in scatola o pesce fresco? Il gattino non ha dubbi

Cibo in scatola o pesce fresco? La risposta dovrebbe essere scontata, ma ne siamo davvero così sicuri? Posto di fronte al dilemma, il gattino protagonista di questo video non ha affatto dubbi.

Alla sua sinistra c’è un pesciolino pescato nei mari del Giappone, alla sua destra il contenuto di una celebre marca di prodotti per animali, prodotta in Vietnam. Ebbene, clamorosamente, il gattino si fionda sul cibo in scatola, ignorando il pesce. Forse non deve essere tanto fresco. Almeno, c’è da sperare sia così.