Domani sera il Toro si gioca contro il Genoa la sopravvivenza in serie A. Parlo da granata antico, troppo vecchio per rischiare le coronarie su questo Toro e troppo giovane per poter dire di aver visto giocare quello Grande. Avevo tre anni quando gli invincibili si schiantarono dietro la basilica e fino ad allora mio padre, loro amico personale, mi aveva portato solo a vederli in allenamento al Filadelfia: troppo poco per poter dire d’averli visti giocare. Il Toro mi tatuò il cuore più tardi, nei tempi grami del dopo Superga, nelle battaglie sul fango del Fila coperto di trucioli. Soldan, Cuscela, Farina… papà ci portava e s’incazzava sempre. Tornando a casa giurava “mai più, mai più”, ma la domenica dopo, a pranzo, io e Federico sapevamo già che papà, dopo il caffè, avrebbe detto: “sà, séve pront”? E sarebbe stata ancora sofferenza al Fila. Poi vennero tempi migliori, lo scudetto, Pianelli, Rossi, e un Toro sempre fra le prime. Come redattore (poi direttore) di Calciofilm e Fegato Granata lo commentai e lo seguii in tutta Italia e in mezza Europa. Anche nel declino degli ultimi 30 anni, coi nuovi saliscendi fra A e B, le ingiustizie gobbe, lo scippo della Continassa, il fallimento. Se retrocederemo di nuovo, quindi, sarà solo una nuova ferita, una delle tante cicatrici che ho sul mio cuore tatuato. Ma un tatuaggio non va mai via. Morirò granata, prima o poi, con la consolazione di lasciare figli e nipoti tatuati come me. È tutto quello che potevo fare. Saranno loro a vedere che ne sarà non solo del Toro, ma del calcio, ormai diventato un mercimonio finto, un wrestling da Tv. Io invece lassù (se mi va bene) conoscerò finalmente gli invincibili.

collino@cronacaqui.it