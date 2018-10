Cicerone e Plauto ancora a teatro. «Contemporanei come Camilleri»

I classici perché «sono l’attualità, ci insegnano la democrazia, il rispetto verso gli altri, ci consigliano su come vivere bene». Presentato ieri nella conferenza spettacolo tenuta da Piero Nuti e Luciano Caratto, torna questa sera sul palco del Teatro Erba il Festival della Cultura Classica, una rassegna nata su progetto culturale di Germana Erba e Pierpaolo Fornaro e su progetto artistico di Adriana Innocenti e Piero Nuti. «Io e mia moglie Adriana – racconta Nuti -siamo venuti a Torino con i lirici greci, quasi per scherzo. È proprio con loro che abbiamo avuto il primo approccio con la coppia Gian Mesturino e Germana Erba di Torino Spettacoli. Abbiamo cominciato così, con i classici». E anche ora che Adriana non c’è più, Nuti continua dal palco dell’Erba a raccontare autore per autore, storie moderne, di più di duemila anni fa «perché Plauto e Cicerone sono contemporanei, o almeno questa è la mia fissazione».

La ventesima edizione della rassegna propone di qui e fino al 31 ottobre prossimo un cartellone di dodici titoli, messi in scena sul palco del teatro di corso Moncalieri dalla Compagnia Torino Spettacoli, dal Teatro Libero di Palermo, dalla Fondazione Accomazzo e da Lunaria Teatro. Non solo Plauto, Cicerone, Aristofane, Euripide, ma anche Molière, Alfieri, Brecht e Andrea Camilleri. Primo titolo in programma l’“Antigone” di Vittorio Alfieri presentato con la regia di Marco Viecca. La commedia comica plautina è affidata alla premiata coppia Gian Mesturino e Girolamo Angione, autori degli spettacoli “La commedia delle tre dracme” tratto dal “Trinummus” (dal 5 all’8 ottobre) , il “Rudens/Ridens…tutto in una tempesta” dal “Rudens” ( il 24 e il 25) e “Il soldato fanfarone” dal “Miles gloriosus” (il 26-27 e 28). La regia per tutti e tre i titoli è di Angione. Diretti da Angione anche “Le rane” di Aristofane e l’“Antigone” di Bertolt Brecht, interpretati dai talenti del Liceo Germana Erba, e l’“Anfitrione” di Molière con le musiche di Bruno Coli.

Piero Nuti si dedica a Cicerone e scrive, dirige e interpreta “Processo a un seduttore” dal “Pro Caelio” (lunedì 8), “Il coraggio fa 90” dal “Pro Milone”, 90 proprio come gli anni di Nuti (il 18 e 19 ottobre) e “L’arte di saper invecchiare” dal “De senectute” (lunedì 15). «Il De senectute è quella che prediligo – svela l’attore – perché racconta ciò che penso della vita, di come è stata, di come è, di come sarà. Ho cercato di trasmettere la mia esperienza, che con gli anni che ho è davvero tanta».

Con Pietro Montandon il 10 e l’11 va in scena “Maruzza Musumeci” dall’omonimo racconto di Andrea Camilleri nell’adattamento di Daniela Ardini. Chiude la rassegna “Non una di meno” di Manlio Marinelli che riporta in vita i personaggi di Ecuba, Andromaca, Cassandra presenti ne “Le Troiane” di Euripide.