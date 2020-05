Una ciclabile della discordia: «Ci porterà via altro lavoro»

Hanno scoperto dell’arrivo del cantiere della pista ciclabile poche ore prima dell’arrivo degli operai. Una sorpresa per molti, per qualcuno in realtà una beffa. I lavori, infatti, si porteranno via qualche parcheggio permettendo invece ai ciclisti di usufruire di un nuovo anello per circumnavigare piazza Rivoli e svoltare in corso Francia o in corso Vittorio Emanuele II. Lavori preliminari, legati a quelli della ciclopedonale di corso Lecce che oggi conta solo un lato. Quello della caserma. Ma che entro l’estate vedrà partire i cantieri anche dal lato opposto.

«Non è solo un problema di parcheggi – racconta il barista, Antonio Galiano -. Sarà impossibile anche la sosta veloce. E poi ci rimetteranno anche i taxisti. In realtà io pensavo a un cantiere meno impattante, con rifacimento della segnaletica. E poi, ovviamente, non sapevo nulla dell’avvio dei lavori». Anche Santino Buriesci, da 25 anni all’opera nel suo bar-pasticceria all’altro lato di piazza Rivoli, sembra poco entusiasta.

