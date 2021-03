Ciclamini e non solo per aiutare i malati di fibrosi cistica

La storia del Gruppo di sostegno Nichelino, nato per aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica, inizia con Mia e sua mamma, Chiara Graziani. Tra le malattie genetiche rare, la fibrosi cistica è la più diffusa in Italia. Secondo i parametri europei, una malattia viene definita rara quando colpisce meno di una persona su duemila. Chi è malato, lo è sin dalla nascita perché la malattia è dovuta alla mutazione del gene Cftr. Basta che il papà e la mamma di un neonato siano, quasi sempre inconsapevolmente, portatori sani di una copia di tale gene, per trasmettere la malattia. La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi colpendo bronchi e polmoni causando gravi insufficienze respiratorie, ma anche l’apparato digerente, il pancreas, il fegato. Una cura ancora non c’è e l’aspettativa media di vita, a oggi, supera di poco i 40 anni, guadagnati al prezzo di cure quotidiane rinunce e sacrifici. Per questo Chiara ha deciso di impegnarsi in prima persona, entrando nel circuito della Fondazione per la ricerca sulla malattia e promuovendo campagne e raccolte fondi.

«Ho iniziato nel 2014 offrendo ciclamini ad amici e parenti e con i primi banchetti, nel 2014, al mercato o alle feste in piazza – racconta Graziani che oggi è la referente della delegazione di Nichelino -. Le richieste sono aumentate in breve tempo grazie al passaparola fino a che nel maggio 2018 è stato costituito il Gruppo di sostegno di Nichelino e da quando abbiamo iniziato siamo sempre in crescita».

All’inizio ad affiancare Chiara, mentre il papà Marco accudiva Mia – purtroppo malata proprio di fibrosi cistica – a casa, sono stati Katia Lizzi e Tony D’Antuono, che forniva i gazebo per le manifestazioni. In breve il gruppo si è ampliato arrivando a contare una quindicina di volontari (Maria, Cristina, Raffaella, Stefania, Gianni, Giorgio, Angela, Anna Carlotta). Nel settembre 2019, grazie al volontario Gianni Miola, il Gruppo ha aperto una sua vetrina in via Torino 113. Un punto di ritrovo per chi vuole avvicinarsi alle attività dell’associazione, offrire sostegno ai familiari di bambini malati, fare informazione e promuovere le campagne nazionali di raccolta fondi con la vendita dei ciclamini, gadget e doni in occasione di Pasqua o Natale.

Col tempo il Gruppo ha implementato la rete di collaborazioni ottenendo il patrocinio del Comune, promuovendo incontri-testimonianza nelle scuole del territorio, partecipando ad attività divulgative con la collaborazione di don Mario Aversano, parroco della chiesa Regina Mundi, e dei Viali social Tv. Da poco il Gruppo si è dotato di un suo logo e payoff ideato da Mia, la figlia di Chiara: “Prendi fiato”. «Una frase che è un po’ il motto del Gruppo e anche lo scopo finale della ricerca – spiega Graziani -, permettere a chi soffre di questa malattia di “respirare”».

Purtroppo il Covid ha creato problemi e limitazioni nelle attività rimandando a data da destinarsi la festa delle associazioni e lo spettacolo #Prendifiato, felice connubio di danza e informazione organizzato dal Gruppo di sostegno in collaborazione con la scuola di danza frequentata da Mia e che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 17 aprile al teatro Superga di Nichelino. «Lo sport è importantissimo per i ragazzi con fibrosi – prosegue Chiara – va fatto tre volte alla settimana per aumentare la capacità polmonare e aiutarli a combattere la malattia».

Gli obiettivi comunque non mancano. Gli sforzi si concentrano ora sull’ottenimento della rimborsabilità, da parte del Servizio sanitario nazionale del farmaco Kaftrio, che non è una cura ma contribuisce al miglioramento della qualità e dell’aspettativa di vita dei malati.