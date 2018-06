Cicli Mantovan – Una bicicletta realizzata su misura

Quella di Riccardo Mantovan è una passione giovanile diventata quattro anni fa anche un lavoro. Così è nata la Cicli Mantovan in viale Giustetti 34, negozio nel quale si fondono competenza e disponibilità. La rivendita è specializzata in city bike, mountain bike e biciclette per bambini, ma prossimamente allargherà la sua offerta anche alle biciclette con pedalata assistita e ai motorini elettrici che oggi vanno tanto di moda. Non solo, perché come spiega il signor Riccardo «oltre alla rivendita di accessori e pezzi di ricambio dai pedali alle selle facciamo anche riparazioni su tutti i tipi di biciclette oltre che revisioni complete su bici antiche. E su richiesta realizziamo anche bici a scatto fisso».

Cicli Mantovan è aperto dal martedì al sabato con orario 9-12.30, 15.30-19.30.

Contatti: 348.8561869

Mail: [email protected]