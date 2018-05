CICLISMO. Impresa di Froome, stacca tutti a Bardonecchia e prenota il trionfo

Il britannico del Team Sky ha vinto per distacco e a due giorni dal traguardo di Roma è ora il nuovo leader della corsa con 40" di vantaggio sull'olandese Dumoulin

Chris Froome, dominatore indiscusso della 19/a tappa di 184.0 km, da Venaria Reale (Torino) a Bardonecchia-Jafferau (Torino), e in fuga solitaria per circa 83 chilometri, è la nuova maglia rosa del 101/o Giro d’Italia di ciclismo. Il britannico del Team Sky, quattro volte vincitore del Tour de France, ha vinto per distacco e a due giorni dal traguardo di Roma è ora il nuovo leader della corsa con 40″ di vantaggio sull’olandese Tom Dumoulin.

PRECEDUTI PINOT E LOPEZ

Sul traguardo di Bardonecchia, Froome ha preceduto l’ecuadoriano Richard Carapaz, secondo, a 3’00”; il francese Thibaut Pinot, terzo, a 3’07”; il colombiano Miguel Angel Lopez, quarto, a 3’12”; l’olandese Tom Dumoulin, quinto, a 3’23”; lo svizzero Sebastien Reichenbach, sesto, a 8’13”; Davide Formolo, settimo, a 8’22”; l’olandese Sam Oomen, ottavo, a 8’23”; l’austriaco Patrick Konrad, nono, con lo stesso tempo; lo spagnolo Pello Bilbao, con lo stesso tempo. Domenico Pozzovivo si è piazzato a quasi 8’30” da Froome.

ARU SI E’ RITIRATO

Crollato invece l’inglese Simon Yates della Mitchelton Scott, ex maglia rosa, arrivato al traguardo con 38’52”. E’ andata ancora peggio a Fabio Aru, il sardo dell’Uae Emirates si è ritirato dopo appena 41km di corsa.