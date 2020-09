Cifre impietose che mortificano

I numeri non mentono. Mai. E i dati dalla produzione di Fca a Torino raccolti dalla Fiom Cgil sono di quelli che fanno accapponare la pelle. Dal primo gennaio al 31 agosto di quest’anno, le auto uscite da Mirafiori e Grugliasco sono state rispettivamente 5.646 e 2.531: 7.995 in tutto. Una cifra impietosa, che conferma meglio di tante parole il progressivo (e neppure troppo lento) distacco di Mamma Fiat dalla città che le ha fatto da culla. Con un tracollo iniziato quattro anni fa. E un calo di produzione che, unendo i puntini su un grafico, diventa una linea retta che precipita a 45 gradi. Le auto prodotte erano 61.231 nel 2017, 43.071 nel 2018, 21.181 nel 2019. Meno di 8mila quest’anno, «quando di sicuro – ragiona Edi Lazzi, il segretario della Fiom Piemontese – ha avuto un effetto il lockdown, ma il Covid non può essere una scusante e la pandemia ha pesato al massimo per 2- 3mila unità». Il dato che più di tutti, però, dimostra come Torino stia assumendo sempre di più il ruolo di ultima colonia dell’impero del Gruppo è quello che si ottiene guardando quanti veicoli vengono realizzati qui rispetto al totale prodotto in Italia: 8,3% nel 2017, 6,5% nel 2018, 4% nel 2019. Segno che evidentemente il crollo registrato dal polo torinese non è frutto del caso, ma di una scelta, che ha fatto della nostra città, «la pecora nera». «I dati – ragiona il sindacalista – nella loro freddezza ci spiegano la situazione. E questi numeri ci dicono che, senza una sterzata, siamo di fronte a una una lenta eutanasia. E allora, piuttosto che questo silenzio assordante, sarebbe meglio sentirsi dire che dell’industria dell’auto non gliene frega più niente a nessuno. E che quei lavoratori dell’industria dell’auto, sia gli assemblatori finali, sia quelli dell’indotto, possono tranquillamente perdere il loro posto». Quanto alla cinquecento elettrica, di cui per ora sono state prodotte soltanto 801 unità, «è un bene che sia arrivata, ma non può essere la soluzione». Il segretario della Fiom rivendica il ruolo dei sindacati e dell’arcivescovo Cesare Nosiglia, «l’unico che sembra aver capito davvero la gravità della situazione e che ha il coraggio di dirlo». Poi punta il dito contro tutta la classe dirigente torinese, «che dovrebbe cominciare a dipingere la realtà per quello che è e non per quello che vorrebbe fosse». Oltre, ovviamente, a interrogarsi sul destino dell’automotive . «Che in Europa è tutt’altro che morto, visto che si producono 19milioni di vetture. Il problema, se mai, è che in Italia ne produciamo 670mila». È qui, «nel nostro Paese, che si sta decidendo che quell’industria si può lasciar morire». Ed è a Torino che «di questo passo arriveremo a dover rinunciare a uno dei due stabilimenti». Ossia Mirafiori. O più facilmente Grugliasco, dove un operaio di Maserati «nel 2020 ha lavorato 52 giorni, 5 dei quali di corso, sui 170 lavorabili». Se questo è lo scenario, «e considerando che non c’è più tempo da perdere», occorre «trovare una strada». E i sindacati qualche proposta ce l’hanno: «Secondo noi Torino è ancora centrale nell’automotive mondiale, ma va rilanciata, con investimenti pubblici e, soprattutto, un progetto. Portando qui nuovi modelli di produzione, senza guardare al passato, ma al futuro, con il nuovo paradigma dell’elettrico e dell’ibrido, con uno stabilimento che produca batterie, non solo per auto». Ma per portare qui nuove produzioni, «bisogna pressare gli eredi della famiglia Agnelli, perché la “T” dell’acronimo Fiat sta per Torino, e loro sono debitori nei confronti di questa città». Oggi, dalle 10, alla bocciofila Marletti di Beinasco, la Fiom farà il consueto punto sindacale con la segretaria generale, Francesca Re David. Ad analizzare i dati ci saranno don Ciotti, la presidente di Anpi e quello dell’Arci. «Sarà una festa ridotta per il Covid – ammette Edi Lazzi – ma non potevamo non farla: noi, non ci vogliamo arrendere».

tamagnone@cronacaqui.it