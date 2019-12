Cindy Mello, la bellezza elegante che conquista le passerelle

Con la sua bellezza raffinata, elegante e mai volgare, Cindy Mello è una delle stelle più luminose nel firmamento patinato della moda planetaria: di sicuro, è una delle più ammirate.

A 24 anni, la splendida modella brasiliana è nel pieno della sua maturità professionale e lo dimostra la fermezza con cui le più celebri griffe del panorama internazionale esigono la sua presenza in passerella, a New York – dove ormai è di casa – come in altre capitali del glam.

Volto noto di numerose campagne pubblicitarie, star al fianco di Pamela Anderson in un noto spot, Cindy è ormai una star anche sul web: i followers del suo bollente profilo Instagram sono quasi un milione.