Il cinema all’aperto inizia da Ken Loach

Finalmente i cinefili torinesi possono iniziare a programmare le loro “vacanze estive” a base di cinema, dopo troppi mesi senza la possibilità di vedere in compagnia nuovi (e vecchi) film. Se la riaperture delle sale procede lentamente, dalla prossima settimana scatteranno le prime arene all’aperto che ci accompagneranno per tutta la stagione. La più veloce a farsi trovare pronta e a ufficializzare il calendario è stata Portofranco SummerNight, la decima edizione della rassegna organizzata dall’Associazione Baretti nel cortile della Casa del Quartiere di San Salvario. Dal 7 luglio, venti appuntamenti ogni martedì e ogni giovedì, con inizio alle 21.30 e visione in modalità “silent movie”, con le cuffie senza fili (opportunamente sanificate) per non disturbare il vicinato.

«La contingenza sanitaria che stiamo vivendo e il conseguente stato di crisi emergenziale ci ha portato a rivedere e ripensare la rassegna così come siamo stati abituati a vivere fino ad oggi», spiegano gli organizzatori.

