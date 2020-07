Il cinema in silenzio. Addio a Morricone

«Un genio più grande di Beethoven e Mozart». Non usò mezzi termini Quentin Tarantino per descrivere Ennio Morricone commentando il Premio Oscar che il maestro vinse nel 2016 grazie alla colonna sonora di “The hateful eight”, l’esagerato western del regista americano. Ma nessuno sobbalzò dalla poltrona a quella frase, perché lui, Morricone, un genio lo è stato davvero. Tanto che ieri alla notizia della sua morte avvenuta nelle notte in una clinica romana, il mondo intero si è sentito immediatamente orfano del rappresentante più illustre dell’universo musicale e cinematografico che nel corso dei suoi 91 anni conquistò: tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize oltre alla stella sulla Walk of Fame. Record assoluti, insieme a 70 milioni di dischi venduti. Colui che legando il suo nome alla composizione di circa 500 colonne sonore (“C’era una volta in America”, “C’era una volta il West”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Mission”, “Nuovo cinema Paradiso”, “Per un pugno di dollari”) e a registi quali Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, si è trasformato nell’immaginario collettivo in una leggenda, in una sorta di spartito “vivente” delle emozioni. Si è spento «all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede – ha comunicato l’amico e avvocato Giorgio Assumma – ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità.

