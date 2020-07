Cinemambiente, film e passeggiate

Dal 30 luglio dieci giorni di incontri, approfondimenti e proiezioni in otto comuni della Valchiusella, a pochi chilometri da Torino, in mezzo al verde e insieme a numerose realtà associative e imprenditoriali locali che operano in modo “green”: per il terzo anno Cinemambiente torna nella valle piemontese con un evento speciale che grazie al cinema punta a sensibilizzare e informare il pubblico.

«La tematica ambientale è troppo importante per limitarla solo alla visione di film e documentari», spiega il direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano. «Ben venga quindi ogni tipo di espansione del festival, oltre tutto in un anno come questo in cui le occasioni di incontro “fisico” sono state così poche a causa del lockdown. Siamo contenti e felici anche per il festival, che speriamo di poter mostrare al pubblico del cinema Massimo dall’1 al 5 ottobre».

