Non capita tutti i giorni di passeggiare tranquillamente per la strada e di ritrovarsi davanti un cinghialotto imbizzarrito. La scena surreale si è invece materializzata in Giappone davanti agli occhi attoniti di questo improvvisato videomaker.

Sulle tracce del piccolo cinghiale una pattuglia di addetti, pronti a catturarlo con delle reti. Le operazioni di immobilizzazione dell’animale, però, sono piuttosto complicate, come si può apprezzare dalle immagini.