Cinque amici al bar. Auto e scooter si scontrano alle loro spalle

Nessuno si fa male. I danni sono inesistenti. Una stretta di mano e via, ciascun per la propria strada

IN FAVOR DI...TELECAMERA

Scooter contro auto all’incrocio. L’incidente, ripreso dalle telecamere di sicurezza di un bar, si verifica proprio alle spalle di cinque amici, seduti ai tavolini dell’esercizio commerciale. L’impatto per fortuna è lieve. L’automobilista scende dalla vettura, verifica che nessuno si sia fatto male. E che i danni siano praticamente inesistenti. Una stretta di mano e via, ciascuno per la propria strada.