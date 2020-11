Cinque chili di cocaina, due di marijuana e una ‘Santa Barbara’ sequestrati in una villetta del Torinese. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile che, da diversi giorni, monitorava una persona attiva nello smercio di consistenti quantitativi di stupefacenti.

Le indagini hanno portato a una villetta, dove i poliziotti hanno sorpreso M.L., 44 anni, e M.I., 52, trovati in possesso di sette chili di droga, bilancini elettronici di precisione, due macchine per confezioni sottovuoto e una pressa idraulica per realizzare panetti compressi.

Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno trovato anche una vero e proprio arsenale con svariate armi, tutte funzionanti, e munizionamento di vario calibro. I due, arrestati, avevano in casa un fucile semiautomatico Winchester Magnum calibro 300, una “doppietta” calibro 12, una doppietta con canne e calcio mozzati calibro 12, un “Moschetto” con baionetta, un’ottica di precisione, 3 cartucciere, oltre a un manganello telescopico.

Sono in corso le indagini per valutare i collegamenti dei due con la criminalità organizzata.