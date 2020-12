Cinque fratelli medici “italiani dell’anno”: «In prima fila nella lotta contro il Covid»

Nonno Felice si spostava a cavallo per visitare i pazienti e papà Pierluigi ha proseguito la professione medica, trasmettendo a 6 dei suoi 11 figli questa passione. Cinque di loro, dai 36 ai 49 anni, hanno fronteggiato entrambe le ondate pandemiche in prima fila, tanto che il settimanale “Famiglia cristiana” li ha premiati come “Italiani dell’anno”.

Dei fratelli Tizzani, originari di Giaveno, si era già parlato in primavera, durante la prima ondata di Covid-19. Allora alle prese con la nuova malattia c’erano Alessandra, che lavora a Ciriè, Barbara ed Emanuele a Rivoli, Maria alle Molinette e Pietro e Davide al San Giovanni Bosco. Mentre in questa seconda ondata, Alessandra, non ha più dovuto fronteggiare il virus e i suoi effetti. «La loro dedizione alla professione medica è ammirevole ed è il miglior modo per continuare la tradizione di famiglia – si congratula il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone -. Tutti noi ricordiamo il nonno Felice, che raggiungeva i malati anche nelle borgate più sperdute con il cavallo, e che ha visitato e vaccinato centinaia di bambini nella sua lunga carriera professionale. Come non ricordare anche il padre Pierluigi, per tanti anni stimato dottore del nostro ospedale».

«Sin da piccoli ci siamo avvicinati all’ambiente medico, per questo molti di noi hanno scelto di proseguire su questa strada» spiega Barbara. Chi ha scelto un altro percorso, ha puntato sull’ingegneria, mentre Paolo ha fronteggiato il Covid, ma in qualità di veterinario che lavora per l’Oms. «La prima ondata l’abbiamo affrontata con speranza, mentre la seconda è stata demoralizzante e molto pesante dal punto di vista psicologico» racconta Barbara, che lavora come geriatra al Pronto soccorso e con l’ambulatorio che si occupa di deterioramenti cognitivi. «Ogni giorno ci si veste come per andare in guerra e si ha paura di infettare gli altri sul luogo di lavoro o la famiglia a casa, mentre la gente fuori è disillusa e non ha più l’empatia della primavera» rivela. Alcuni di loro hanno avuto a che fare con la malattia, come Davide, che l’ha raccontata pubblicamente.

«Sono abituata ad avere a che fare con la morte, ma con questi pazienti, lontani dai loro famigliari, stringi un legame particolare ed è un dolore forte vederli andare via» confessa. Proprio perché conoscono la sofferenza i fratelli Tizzani si vaccineranno contro il Covid: «È una scelta etica, nel rispetto dei principi che nostro padre ci ha trasmesso». Ma in tanto dolore e tanta fatica non mancano segni di speranza: «Mio figlio di 8 anni mi ha detto che anche lui farà il dottore per aiutare gli altri» sorride Barbara.