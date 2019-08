Cinque mini-camere in aeroporto: attendere il volo in una capsula

Un’area per il riposo e il relax dei passeggeri in attesa del volo, disponibile 24 ore su 24. È questo l’obiettivo di “ZZZleepandGo”, che ha aperto i battenti all’interno dell’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle. Situato al livello Partenze, nell’area check-in, si tratta di cinque mini lounge protette da privacy assoluta e totalmente automatizzate, concepite come camere con letto, scrivania per lavorare, deposito bagagli, free wi-fi, schermo con orario voli aggiornato in tempo reale, prese Usb per ricaricare e corrente 2 2 0 V.

I passeggeri potranno acquistare il servizio anticipatamente per circa 30 euro a notte, o direttamente in aeroporto in qualsiasi momento del giorno e della notte al costo di 9 euro all’ora. L’acquisto, previo inserimento dei dati del documento di identità, può avvenire sia tramite il sito web di ZZZleepandGo sia attraverso i principali portali di prenotazione. I pagamenti accettati spaziano dalle carte di debito ai più importanti circuiti di carte di credito o prepagate.

Essendo tutto automatizzato, il check-in e il check-out sono svolti dal cliente in totale autonomia. Le cabine sono dotate di ventilazione meccanica costante, mentre la pulizia e la sanificazione delle stanze avviene già nei minuti successivi al check-out. Automatizzato anche l’ingresso e l’uscita dalla camera, mediante l’utilizzo di una tessera elettronica. Le stanze sono dotate di sensori antincendio, materiali ignifughi, videosorveglianza delle aree comuni, serrature elettroniche e uscite d’emergenza, con un sistema di monitoraggio in tempo reale di tutti gli ingressi.

Un nuovo servizio che arriva a distanza di pochi giorni dal taglio del nastro, alla presenza delle autorità, della nuova sala arrivi dello scalo aeroportuale subalpino, in un’ottica di rinnovamento del “Pertini” in atto da tempo e che culminerà fra poco tempo con investimenti per il restyling pari a 45 milioni di euro.