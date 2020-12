Cinque presepi per celebrare il Natale. «Opera di artisti, artigiani e volontari»

Cinque presepi, sparsi per il centro del paese per «simboleggiare la vita e il senso di comunità», come spiega il sindaco Sergio Gaiotti: così, grazie all’impegno di artigiani e volontari, Montaldo si è riempita di statuine in legno e in gesso. Un modo per ricordare anche il periodo particolare che stiamo vivendo: «In chiesa i personaggi indossano tutti la mascherina, esclusa la Sacra Famiglia» riporta Mariangela Carpinello, una delle volontarie coinvolte e “memoria storica” di Montaldo.

In paese sono abituati da anni ad allestire il presepe all’interno della chiesa e sotto le arcate che conducono al sagrato. Ora si sono aggiunti quelli nella piazza principale, all’ingresso del municipio e davanti al locale che ospita le mostre e la palestra comunale.

Quest’ultimo è quello di cui Gaiotti va più orgoglioso, visto che le statuette sono tutte in legno e realizzate dallo scultore di fama nazionale Flavio Favaro: «Abbiamo notato una nuova sensibilità verso il presepe – considera il sindaco – È considerato sempre più un simbolo della comunità e della centralità della vita, fondamentale soprattutto in tempo di pandemia».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++