Cinque ragazzi entrano nello Stadio Olimpico ‘Grande Torino’ per giocare a pallone: la bravata costa 500 euro ciascuno

Nella notte, in pieno periodo Covid e con il divieto di praticare sport di contatto, 5 ragazzi, tra 23 e 24 anni, hanno deciso di regalarsi una partita a calcio all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino. Dopo aver scavalcato i cancelli, i giovani torinesi sono entrati all’interno dell’impianto per fare alcuni passaggi con il pallone sul manto erboso dell’impianto. Il personale di vigilanza li ha notati dalle gradinate e ha chiamato il 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti e hanno fermato i ragazzi mentre tentavano di uscire. I giovani si sono giustificati dicendo di aver fatto una bravata solo per divertimento. Tutti e 5 dovranno ora pagare una sanzione di 400 euro per la violazione del coprifuoco e delle normative Covid.