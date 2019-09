Il circolo diventa una “fattoria”. «Le caprette amate dai bambini»

Yuri e Bianchina si prestano volentieri per una foto, anzi l’obiettivo della macchina le incuriosisce parecchio. Del resto la nuova attrazione della bocciofila Graziano di via Salgari 8 sono proprio loro. Arrivate da piccole a giugno, ora sono cresciute e Bianchina è in dolce attesa. Un’idea del nuovo gestore, che a fine maggio ha comprato le caprette da un amico contadino e le ha portate in sede. «All’inizio erano diffidenti – raccontano i soci – e scappavano in continuazione. Facevamo fatica la sera a condurle nella stanzetta che avevamo preparato per loro. Adesso, invece, non si muovono nemmeno se lasciamo aperto il cancello».

I due animali, però, hanno avuto soprattutto il merito di “pubblicizzare” la bocciofila di via Salgari, che fino a un paio di anni fa se la passava male. Non certo ai tempi d’oro, perché erano ben sedici i campi per giocare nella cosiddetta “tampa di Burzio”, un fossato che prende il nome del proprietario che a guerra finita donò il terreno per la costruzione della sede. Oggi alle bocce non si gioca più, la tampa di Burzio brulica d’erba incolta e i soci hanno anche rischiato di consegnare le chiavi alla Circoscrizione. I motivi? Sempre i soliti. Mancato ricambio generazionale tra gli iscritti e alti costi di gestione. «Le cose adesso vanno meglio», sospirano in bocciofila.

Anche grazie alle capre. I bambini del quartiere ne vanno pazzi e quando tornano a casa da scuola pregano i nonni di portarli alla Graziano per poterle vedere. Insomma, c’è movimento e questo è un bene. Certo, non che tutto fili sempre liscio. Quest’estate sono capitate spese impreviste causa danni del temporale e nel weekend, specie la domenica, bisogna mettere in conto la convivenza con gli “esuberanti” merenderos. Fumo dalle griglie e stereo a tutto volume. Tra i tavoli della Graziano scappa una battuta. «Nei circoli ci vanno i permessi per mettere la musica e si paga. Poi vieni qui alla domenica e senti canzoni a palla nel parco fino a tarda ora. Non è forse un controsenso?». Ci si consola con Yuri e Bianchina.