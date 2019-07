Il circolo diventato un museo con i cimeli delle penne nere

Vecchie uniformi, elmetti, scarponi e borracce. Cimeli che rischiavano di andare perduti e che invece, oggi, sono al sicuro in piazza Bottesini. È qui, nella sede del “Gruppo Torino Nord” degli alpini, che i soci hanno allestito un museo recuperando tutti questi ricordi. «Appartenevano a una compagnia di stanza a Bousson», spiega Aldo Vay, vice-capogruppo dell’associazione. Penna nera da decenni, con esperienze anche in Norvegia con la Nato – «il periodo più bello della mia naja» – Vay ci guida nella piccola collezione che racconta l’epopea del più antico corpo di fanteria da montagna al mondo. Oggetti affascinanti, alcuni più datati, altri meno. In poche teche, l’essenza dell’essere un alpino.

Nel cuore di Barriera di Milano il circolo esiste dalla fine degli anni ’70. La prima sede, sempre in piazza Bottesini, era un vecchio cascinale. Nel 1982 il trasferimento nell’odierno quartier generale al numero 20, ampliato e migliorato negli anni grazie all’impegno dei soci. All’interno abbiamo il bar, la cucina e due saloni. Fuori, invece, i tre campi da bocce, passatempo che insieme alle carte occupa le giornate delle penne nere di Barriera. Che a giocare se la cavano eccome, avendo conseguito giusto il mese scorso il primo premio nel torneo estivo organizzato dalla circoscrizione Sei, tra l’altro portandosi anche a casa la coppa del primo “memorial Gino Pietro Fois”. E il gioco delle bocce viene anche insegnato ai più piccoli, come gli alunni della scuola elementare Gabelli.

Progetti futuri? I soci vedrebbero bene un campo per la petanque, che al giorno d’oggi tira più del classico volo. «Abbiamo un terreno un po’ malmesso. Lo trasformeremo», assicura Vay. E così sarà, parola di alpino, scalatore per natura secondo il vecchio detto “più salgo, più valgo”.