Il circolo nato dopo l’Assedio: «Grande festa per i 55 anni»

Quando in macchina non c’erano mappe né tanto meno smartphone, gli automobilisti, per non perdersi, si orientavano guardando la parrocchia e il campanile. Lo fanno ancora oggi, perché la chiesa di San Bernardo e Brigida è un’istituzione del quartiere. Un luogo, Lucento, dove si è scritta la storia, in senso letterale. Qui vennero combattute le battaglie più cruente durante il famoso assedio della città, tra le truppe francesi e quelle sabaude. Una stele a fianco della chiesa e il “1706” scolpito in acciaio alla rotatoria – numero riferito all’anno fatidico – ne tramandano ai posteri il ricordo.

La storia, a modo loro, l’hanno scritta anche i soci della Junior Sport, che hanno casa al 3/bis di via Foglizzo, proprio di fronte a dove si svolsero quelle drammatiche vicende tanto decisive per l’avvenire di Torino. Sono nati nel 1964 dove prima c’era l’oratorio femminile, perché un gruppo di amici voleva un posto tranquillo dove passare le ore post-lavoro. C’è ancora la foto dell’inaugurazione dove si vede il parroco di allora, don Angelo Melloni, tagliare il nastro. E la prossima settimana, al circolo sarà festa grande per il 55esimo compleanno. «Purtroppo – spiega il presidente Cesare Bernardi – nel 2011 abbiamo dovuto abbandonare l’attività agonistica delle bocce per mancanza di un adeguato numero di giocatori, ma i soci continuano a gareggiare amatorialmente. E continuiamo ad operare nello spirito dei fondatori, come il nostro statuto ci impone».

Soci laboriosi, che nel ’97 costruirono anche una piccola cappelletta per la Madonnina, ognuno contribuendo secondo le proprie capacità. «Negli anni ’80 – racconta Dino Racca, direttore sportivo – eravamo 180 iscritti. Oggi siamo un po’ meno, ma ci difendiamo». Ne siamo certi. Così come è certo che ci sarà da divertirsi nel ricco programma dei festeggiamenti per le 55 primavere. Si comincia mercoledì 18 alle 14 con il memorial Carletto Ocule e la merenda sinoira conclusiva per tutti i partecipanti alla gara. Gran finale domenica 22, a partire dalle 11. Prima la messa in parrocchia per il ricordo dei soci che non ci sono più, poi alle 12 il rinfresco in sede, alle 13 il pranzo e dopo tutti in pista per ballare.