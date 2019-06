Il circolo che resiste alla crisi: «In collina siamo rimasti noi»

Arrivarci non è semplice, arroccata com’è sulla collina torinese. Ma una volta giunti a destinazione, la pace e l’aria fresca ben ripagano la fatica di percorrere strettoie dove non sempre ci passano due auto insieme. La bocciofila Cavorettese è l’unico circolo del quartiere. Che sia antichissima lo dice l’insegna sulla facciata, dove campeggia un grande 1892 e l’avventore capisce anche che questa, in origine, era una società di mutuo soccorso.

Un circolo che resiste, a discapito di un borgo dove i negozi stanno chiudendo, l’erba è sempre molto alta e le vie dissestate richiederebbero qualche rattoppo. In strada dei Ronchi 36 la lingua madre è il piemontese, sia nei campi all’aperto per le bocce che ai tavoli durante le partite a carte o le chiacchierate al riparo dal solleone. «Siamo circa 200 affiliati – spiegano i soci mentre in un infuocato venerdì pomeriggio iniziano il loro abituale torneo di scopa – e chi non è di Cavoretto arriva al massimo da Moncalieri».

Piemontese che domina anche in cucina, con ottimi piatti serviti dal ristorante La Boccio. Giocatori celebri? Qui è passato Tartarini, che ha militato nel Fioccardo e in carriera ha vinto quattro titoli italiani. Ma la Cavorettese non ha una grande tradizione sportiva e i soci, per le gare di cartello, si spostano da altre parti. «Qui si viene per rilassarsi dallo stress della città, per mangiare un boccone, bere un bicchiere e fare una partitella».

Circondati dalla tranquillità del verde e con poche auto che passano. Un quartiere, Cavoretto, che ha perso molte delle sue attività commerciali e oggi si ritrova anche un Parco Europa non più splendente come un tempo. La bocciofila? Quella resiste. Da 127 anni non la piega nessuno. Punto di ritrovo degli abitanti di un rione collinare noto per le case liberty, che poco o nulla ha da spartire col grigiume cittadino.