Ciriè, ordinavano la pizza a domicilio e arrivava la droga: in manette sei trafficanti [VIDEO]

I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno sgominato una banda di trafficanti albanesi, composta da sei membri di età tra i 22 e i 41 anni, un’associazione a delinquere che gestiva una rete di spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland torinese.

SIMULAVANO LA VENDITA DI PIZZE E BIRRE

La gang comunicava in maniera criptica con gli acquirenti: telefonicamente veniva infatti simulata la vendita di pizze, birre o altri cibi, usando come base logistica un ristorante sito nel centro di Ciriè e gestito da uno dei sodali. Al momento della consegna, poi, presso il domicilio dei clienti venivano sganciate le dosi richieste. La banda non teneva mai lo stupefacente nella propria disponibilità, al fine di eludere i controlli dei carabinieri: la droga veniva infatti nascosta in zone boschive e prelevata solo al momento giusto.

OLTRE 50MILA EURO DI RICAVI MENSILI

Segnalate anche violenti ritorsioni messe in atto nei confronti degli acquirenti per il recupero di somme di denaro da loro non prontamente corrisposte. Stimati ricavi mensili in oltre 50mila euro. Tutto il materiale per il confezionamento della droga si trovava in una mansarda di Ciriè, “sede” della banda criminale. In totale arrestati 4 pusher, sequestrate dosi di cocaina per oltre 50 grammi e recuperati 38mila euro in contanti.