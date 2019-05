Cirio (centrodestra) nuovo governatore del Piemonte secondo gli exit poll

Seggi chiusi alle 23 in Piemonte dove si è votato per le elezioni europee e per il rinnovo del Consiglio regionale. Subito al via lo scrutinio delle schede per il rinnovo dell’Europarlamento di Bruxelles, mentre per lo spoglio dei voti per le amministrative bisognerà attendere le 14 di domani.

CIRIO IN VANTAGGIO

Stando ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra Alberto Cirio è dato in vantaggio con una forchetta 45,0-49,0% sul governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd), con 36,5-40,5%. A seguire, molto distaccato, Giorgio Bertola del M5S quotato al 12,0-16,0%; per concludere Valter Boero, candidato del Popolo della famiglia dato tra lo 0,0% e lo 0,1%.

IL PIEMONTE CAMBIA COLORE?

Se i dati dovesse essere confermati – i margini di errore, ricordano gli esperti, esistono – il Piemonte, ultima regione del Nord in mano al centrosinistra, con un capoluogo amministrato da un sindaco 5Stelle (Chiara Appendino), cambierebbe colore (Cirio è stato indicato da Forza Italia), aprendo nuovi scenari anche a livello nazionale.

AFFLUENZA IN CALO

Dal punto di vista dell’affluenza, secondo i primi dati diffusi dal Viminale, quella per le regionali in Piemonte, alle ore 23, si è attestata al 64,44% (quando sono pervenuti i dati di 839 comuni su 1.181 totali). Il dato è in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando si recò alle urne il 67,91% degli aventi diritto.

CHIAMPARINO SU TWITTER: “VITTORIA NETTA DEL CENTRODESTRA SE DATI CONFERMATI

“Un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Cirio e del centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha sostenuto ed aiutato”.