Cirio: “Contagi raddoppiati, Piemonte verso la zona arancione rinforzato”

Alberto Cirio non nasconde la preoccupazione e annuncia: “Dati in peggioramento, il Piemonte non diventerebbe ancora regione rossa, ma arancione rinforzato. Il tasso del contagio è raddoppiato rispetto alla media delle ultime tre settimane, in particolare per quanto riguarda Cuneo, Torino e VCO“.

Si va dunque verso misure diversificate, soprattutto per le scuole: “Elementari in presenza, medie e superiori in Dad per le province di Asti, Alessandria, Biella e Novara. Chiusura totale, invece, per tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle province di Torino, Cuneo, Vercelli e VCO a partire da lunedì e per due settimane”.

Il presidente della Regione Piemonte ha commissionato in nottata uno studio teso a “verificare l’eventuale esistenza di uno dei tre presupposti indicati dal Cts. Se ce ne sarà uno dei tre in automatico, le scuole chiuderanno sulla base di quello che ha deciso ieri il Governo”. Di cui Cirio approva il nuovo corso: “Per la prima volta le regioni hanno saputo il contenuto del nuovo Dpcm con un anticipo di 48 ore e questo è molto importante”.