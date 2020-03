Cirio: “Ho il coronavirus, ma sto bene e lavorerò per il Piemonte”

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è positivo al Coronavirus. Lo staff del governatore ha comunicato che nelle scorse ore Cirio, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è stato positivo.

“Le sue condizioni di salute sono buone – si legge nella nota – e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia”.

“Il presidente ha già predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli. Continuerà a lavorare, come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto”.

Lo stesso Cirio ha poi annunciato la sua positività attraverso una diretta Facebook: “Sto bene, non ho alcun sintomo, ho fatto il tampone solo per la coincidenza dell’incontro dell’altro giorno. Sono lucidamente sul pezzo, continuerò a lavorare dalla mia abitazione, affronto il problema con grande serenità e con la consapevolezza di non aver mai sottovalutato la questione”.

Quindi sul decreto: “Molti sindaci hanno scoperto di essere nella zona rossa dalla televisione o dai giornali. Il nuovo decreto è stato approvato nella notte, avremmo gradito – come del resto il governatore emiliano Bonaccini – una maggiore interlocuzione. Nelle province di confine è introdotta una limitazione alle persone per evitare gli spostamenti che non siano di carattere lavorativo o di emergenza. Tutto ciò che è necessario si potrà fare, ci saranno limitazioni invece per tutto ciò che è futile”.