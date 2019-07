Cirio e Appendino litigano sulla nuova Ztl di Torino. Il governatore: “Non usi dati scientifici”, la sindaca: “Sei tu che sbagli”

Il presidente della Regione: "Problema auto in centro da affrontare ma non è 'il' problema". La prima cittadina: "Traffico incide su inquinamento, nuovo modello è necessario"

Alberto Cirio e Chiara Appendino litigano sulla nuova Ztl di Torino. Galeotto fu il tema dell’inquinamento, al centro di un vero e proprio “battibecco” fra il governatore del Piemonte e la sindaca di Torino, ospiti, questa mattina, alla trasmissione “Centocittà” in onda sulle frequenze di Radio Rai Uno.

IL PROGETTO CHE FA DISCUTERE

Al centro del dibattito il progetto “Torino Centro Aperto“, varato dalla giunta comunale ed al centro di non poche contestazioni da parte delle associazioni di commercianti. In particolare, il focus si è spostato sui dati legati alla produzione di inquinanti nel capoluogo torinese.

INQUINAMENTO? SOLO IL 6% DA MACCHINE DIESEL

Per il presidente della giunta regionale, infatti, il provvedimento che Palazzo Civico ha intenzione di introdurre a partire da gennaio “non è figlio di alcun ragionamento scientifico” ma “solo di tipo ideologico”. Cirio ha citato uno studio dell’Arpa “che dice che solo il 6% dell’inquinamento della città di Torino è provocato dalle famose macchine diesel, dal traffico, il 49% da impianti di riscaldamento dei condomini”.

MA TRAFFICO INCIDE SU INQUINAMENTO

Ma “è falso affermare che il traffico non incide pesantemente sull’inquinamento” ha replicato Appendino spiegando come, a suo dire, i dati a cui fa riferimento il presidente Cirio “sono le concentrazioni, ma noi dobbiamo guardare le emissioni e oggi chi emette a Torino sono per l’85% i trasporti e solo per il 5% il riscaldamento”. “Ci confronteremo sui dati, com’è giusto che sia, ma non condivido assolutamente la sua ricostruzione” ha sbottato la sindaca.

PROBLEMA AUTO NON E’ “IL” PROBLEMA

“Il problema delle auto nel centro è sicuramente da affrontare” ha aggiunto Cirio, “ma non può essere ‘il’ problema“. Non si può immaginare, secondo il governatore “di aver risolto il problema dell’inquinamento semplicemente chiudendo al traffico veicolare il centro della città”. Il presidente, a proposito del nuovo progetto di Ztl, ha poi sottolineato: “è un provvedimento che non considero sbagliato a priori, le limitazioni del traffico le abbiamo condivise anche noi nel protocollo sottoscritto con Lombardia e Veneto, purché però vengano supportare da valori scientifici reali e siano efficaci”.

LE PROPOSTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Fra le proposte della Regione Piemonte, da inserire nel protocollo del bacino padano, ha annunciato Cirio “diremo che il blocco con Ztl con voucher d’ingresso è un’ipotesi che non riteniamo utile e introdurremo una serie di deroghe del buon senso, come quella in base all’Isee, perché non si può immaginare che le persone non cambino la macchina perché non hanno voglia ma è perché non hanno i soldi“.

MA LA APPENDINO NON MOLLA SUL TRAFFICO

Per la Appendino, invece, il problema di Torino resta l’inquinamento da traffico. “Il nuovo modello è assolutamente necessario – ha ribadito la sindaca – e tiene insieme ambiente, salute e un centro più sostenibile ed effettivamente aperto”. “Non vogliamo fare cassa – ha assicurato l’esponente pentastellata -, anzi speriamo di fare zero di cassa perché vorrebbe dire che tutti rispettano il nuovo modello”.

LA SINDACA INVOCA IL DIALOGO

“Ho massimo rispetto per tutti – ha concluso Appendino – e stiamo cercando un dialogo, tanto da aver già inserito alcune modifiche, ma c’è un perimetro che abbiamo definito e un obiettivo. Col presidente Cirio ci confronteremo sui dati, ma non condivido la ricostruzione che fa sul riscaldamento perché a Torino sono le auto a generare il maggior inquinamento”.