Cirio governatore, oggi l’insediamento in Regione: “Mio mandato di cambiamento e continuità, grazie a Chiamparino”

Primo giorno di “scuola” per Alberto Cirio che questa mattina, alle 10 in punto, si è insediato ufficialmente come nuovo presidente della Regione Piemonte. Ad accoglierlo, nella sede di piazza Castello a Torino, c’era il governatore uscente Sergio Chiamparino, arrivato poco prima in bicicletta.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

L’esponente del Pd ha atteso Cirio – a sua volta giunto in Regione a piedi – sulla porta del palazzo. Qui i due si sono salutati cordialmente con una stretta di mano e un abbraccio. “Buon lavoro” ha augurato Chiamparino al neo-eletto governatore accompagnandolo poi negli uffici dell’ente per il formale passaggio di consegne. Una cerimonia, quella andata in scena, all’insegna del fair-play.

RITORNO IN REGIONE

Per Cirio si tratta, in ogni caso, di un “ritorno” dal momento che l’ex europarlamentare forzista in piazza Castello c’era già stato, per la precisione dal 2010 al 2014, nelle vesti di assessore regionale all’Istruzione, Sport e Turismo della giunta Cota.

CIRIO: “RINGRAZIO SERGIO”

“Per me questo è un momento molto importante, rappresenta l’inizio di un nuovo mandato che sarà nel segno della continuità per quanto riguarda le cose buone fatte dalla giunta precedente e del cambiamento per quelle che non vanno bene” ha detto il neo presidente durante la cerimonia del cambio della guardia. “Ringrazio Sergio per la sua presenza oggi e per il lavoro svolto come presidente in questi lunghi e complessi anni”, ha aggiunto Cirio. Poi, a proposito dei temi su cui potrà esserci continuità rispetto al precedente governo dell’ente piemontese: “sono conosciuti da tutti, quello delle infrastrutture è certo il tema principale”.

NUOVA GIUNTA? FORSE GIA’ LUNEDI’

“Nel giro di questa settimana – ha quindi sottolineato il governatore a proposito della nuova giunta regionale – credo che definiremo la composizione in modo da consegnare i nominativi agli uffici per le verifiche burocratiche e lunedì potrebbe essere il giorno della presentazione ufficiale”.

LE DICHIARAZIONI DEL GOVERNATORE USCENTE

“Sono ragionevolmente certo di consegnare a Cirio una Regione con i conti a posto sia per quanto riguarda la Sanità, sia nel bilancio generale” ha detto, dal canto suo, Chiamparino, che nel passaggio di consegne con il suo successore, lo ha pubblicamente ringraziato “per aver voluto questo incontro formale che considero un gesto di civiltà politica non scontata in questo momento”.

“AUGURO CONVERGENZA AMPIA”

“I progetti strategici sui quali abbiamo lavorato sono stati molti – ha aggiunto l’esponente del Pd – è evidente che ora chi ha l’onere e l’onore di guidare la Regione avrà il compito di portare avanti ciò che riterrà più opportuno. E a questo proposito – ha sottolineato ancora Chiamparino – mi auguro che siano di gran lunga maggiori i progetti su cui ci sarà una convergenza ampia”.

CHIAMPARINO SALUTA I FAMILIARI DI CIRIO

Lasciando il palazzo l’ex governatore del Piemonte si è poi fermato per un breve saluto con la famiglia di Cirio, venuta ad assistere alla cerimonia del cambio della guardia. Chiamparino si è intrattenuto qualche minuto con la mamma, la moglie, le due sorelle e uno dei due figli dell’esponente forzista.