Cirio: “Modello Borgosesia anche in altre scuole del Piemonte”

Il ‘modello Borgosesia’ potrebbe essere esteso presto ad altre scuole del Piemonte. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio, intervenuto alla trasmissione Storie Italiane su Rai Uno e dedicata all’iniziativa didattica promossa dal sindaco della cittadina del Vercellese, Paolo Tiramani.

“Sono molto orgoglioso del fatto che i primi a tornare a scuola in tutta Italia siano stati i bambini del Piemonte grazie a questa iniziativa”, le parole di Cirio. “Come Regione l’abbiamo sempre considerata una best practice da estendere anche in altre aree del Piemonte e del paese. Non bisogna dimenticarsi dei figli di chi torna al lavoro”.

Per l’estate, inoltre, la Regione ha in mente di poter aprire i centri estivi che rispondano a tutti gli standard di sicurezza. “Abbiamo stanziato due milioni per Comuni, oratori e per l’anticipo di Estate ragazzi: non tutti – ha aggiunto Cirio – hanno la possibilità di pagare la baby-sitter o la fortuna di avere i nonni a disposizione. Estate ragazzi garantirà che i bambini possano svolgere attività durante l’orario lavorativo dei genitori”.