Cirio: “Nella fase 2 c’è bisogno di misure omogenee per tutto il Nord Ovest”

Alberto Cirio ribadisce il suo auspicio in vista dell’inizio della sospirata fase 2, quella che dovrebbe segnare l’inizio della ripartenza e della difficile coesistenza attiva con il coronavirus: “Spero e mi auguro che il Governo imponga scelte omogenee”.

Intervenuto a Sky, il governatore del Piemonte sottolinea che “quando la necessità principale era contenere il contagio, le scelte divise per aree o per province non credo fossero opportune. Anche nella fase 2 dell’economia abbiamo bisogno di avere misure differenziate: l’emergenza in Puglia è diversa dall’emergenza in Piemonte“.

Più attinenze ci sono, invece, tra Piemonte e Lombardia e più in generale tra il Piemonte e le altre aree del Nord falcidiate dal Covid-19: “C’è un’area omogenea che comprende tutto il Nord Ovest e mi auguro – conclude Cirio – che possano esserci misure coerenti tra una regione e l’altra. Questo è un compito che spetta al Governo“.