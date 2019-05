Cirio parla già da governatore: “La Tav si farà. Ma anche l’Asti-Cuneo” [IL VIDEO]

“E’ stata una campagna ricca di contenuti preziosi che aiuterà chiunque a fare meglio nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di lavorare insieme per il bene del Piemonte”. Questo il commento, a caldo, di Alberto Cirio, intervenuto dal suo quartier generale di Alba per commentare i dati che ormai lo danno sempre più vicino alla poltrona di presidente della Regione Piemonte.

DATI CONFERMATI, MARGINE MOLTO ALTO

“I dati mi sembrano confermati, con un margine molto alto, sono molto soddisfatto di questo risultato” ha aggiunto il candidato governatore del centrodestra. “Il Piemonte – ha rilanciato l’esponente di Forza Italia – è la regione d’Italia che cresce meno, ha tassi di disoccupazione ancora elevati, quindi abbiamo bisogno di ripartire con una squadra fresca, dinamica e con tanta energia”. “Saremo veloci a metterci al lavoro”.

LEGA? E’ ALLEATA. MI PREOCCUPANO GLI AVVERSARI

“La Lega ha fatto uno straordinario risultato, ha saputo interpretare i bisogni, i pensieri, le sensibilità degli elettori. Io mi preoccupo quando gli elettori li prendono i miei avversari non i miei alleati” ha poi aggiunto l’oramai neo eletto presidente a proposito del boom di preferenze riscosse dal Carroccio anche in Piemonte.

CONTENTO PER BERLUSCONI E MELONI

“Sono contento del risultato della Lega così come sono contento del risultato importante che Forza Italia ha fatto considerando che il presidente Berlusconi per ragioni sue di salute ha potuto essere operativo solo negli ultimi dieci giorni – ha poi rilanciato – così come voglio congratularmi con Giorgia Meloni e Guido Crosetto perché hanno raddoppiato i voti rispetto a cinque anni fa”.

IL CAVALIERE MI HA TELEFONATO

E a proposito di Berlusconi: “Mi ha telefonato, per complimentarsi, l’ho sentito prima, ci risentiremo tra qualche ora. Ho apprezzato molto la sua visita” ha rivelato Cirio. “Perché – ha aggiunto – ha potuto fare solo una decina di giorni di campagna elettorale per ragioni di salute. Il fatto che sia venuto in Piemonte mi ha aiutato e mi ha fatto umanamente e politicamente piacere”.

AVRO’ BISOGNO DEI SUOI CONSIGLI

“Il presidente Berlusconi – ha osservato ancora Cirio – ha preso 500mila preferenze in tutta Italia, a dimostrazione di come la sua forza sia ancora vivace. Avrò bisogno dei suoi consigli, come di quelli di Salvini e di Meloni, ma in generale un po’ di tutti, anche degli ex presidenti della Regione”.

ASCOLTERO’ TUTTI GLI EX PRESIDENTI

“Ho intenzione di ascoltarli tutti, perché il Piemonte non si inventa dall’oggi al domani. Sara’ tra le prime azioni che faro’, per farmi raccontare le cose positive” ha ribadito Cirio.

LA TAV SI FARA’ E ANCHE L’ASTI-CUNEO

“La Tav si farà senza se e senza ma. Ma anche l’Asti-Cuneo, perché le cose iniziate si finiscono” ha poi affermato l’esponente del centrodestra. Quasi un annuncio, il suo, relativo ad un’opera, l’Alta Velocità Torino-Lione che “era nel programma del centrodestra delle politiche dello scorso anno e ancor più – ha ricordato – c’è nel mio programma di governo della Regione Piemonte”.

L’IMPEGNO DI TUTTI I CANDIDATI PER IL SI

“Tutti i candidati nelle liste che hanno sostenuto la mia candidatura a presidente hanno firmato un impegno molto chiaro per dire sì alle infrastrutture e si alla Tav, perché troppo spesso in Italia siamo stati vittime dei singoli e delle minoranze e io non volevo ci fossero dubbi” ha quindi concluso Cirio.