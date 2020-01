Cirio: “In Piemonte calamità occupazionale, a rischio cinquemila posti di lavoro”

Un consiglio regionale speciale dedicato alle crisi industriali e al lavoro: il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha deciso di convocarlo perché è in atto quella che ha definito “una calamità occupazionale”.

A rischio, secondo il governatore, cinquemila posti di lavoro in tutta la regione. “Vogliamo chiudere i lavori di oggi con un atto collegiale”, le parole di Cirio in apertura dei lavori in consiglio.

“L’obiettivo è l’approvazione di un documento condiviso che certifichi questa situazione di calamità, non meno grave di quella che viene riconosciuta al Piemonte sul fronte delle calamità naturali. Il documento dovrà contenere indicazioni di azioni che hanno bisogno del sostegno del Governo”.