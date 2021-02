Cirio: “In Piemonte saranno i medici di famiglia a contattare gli assistiti per i vaccini”

In Piemonte saranno i medici di famiglia a contattare gli assistiti con più di 80 anni e a dar loro indicazioni su come, quando e dove vaccinarsi contro il Covid-19. Lo anticipa il presidente della Regione, Alberto Cirio, a Sky.

“Gli over 80 saranno chiamati dai loro medici, non dovranno registrarsi su piattaforme che rischiano di andare in tilt, come ad esempio è successo a Roma”, le parole del governatore che ha spiegato come la partenza della nuova fase della campagna vaccinale sia prevista ai primi di marzo: “Il completamento della fase 1 sui sanitari è previsto entro il 28 febbraio, subito dopo partiremo con le altre categorie a rischio”.

Le vaccinazioni, in ogni caso, non avverranno negli studi medici, anche a causa delle difficoltà di conservazione dei vaccini Pfizer e Moderna. “Ci sono poco meno di un milione di persone da vaccinare in Piemonte in questa fase, circa 400mila over 80 e il resto over 70″, la precisazione di Cirio.

La grande incognita, anche per il presidente, è rappresentata dalle disponibilità delle dosi: “Siamo costretti a rivedere il piano, ma dobbiamo avere certezze. Se non arrivano i vaccini o se dovessero esserci altri ritardi, non si potrà rispettare alcun piano. Purtroppo è arrivata la doccia fredda dell’Aifa, che ha sconsigliato i vaccini agli over 55, ma siamo pronti lo stesso”.