Cirio subito al lavoro. «Sceglierò assessori solo se competenti»

Un abbraccio alla moglie, un sorriso ai suoi più stretti collaboratori. Alberto Cirio ha festeggiato così, con composto entusiasmo, la vittoria già annunciata domenica sera dagli exit poll. Ma «non è andato a letto tardi perché immaginava la maratona che lo attendeva» dice la sua portavoce. Prima ancora del risultato elettorale definitivo c’è stata quella telefonata, in verità non attesa («è stata una sorpresa, gradita») del governatore uscente Sergio Chiamparino: «Ti faccio i miei auguri per il successo che hai ottenuto e per il tuo nuovo impegno». Ieri il telefono squillava in continuazione: «Ho sentito il presidente Berlusconi, il ministro Matteo Salvini e Giorgia Meloni», ha detto Cirio che poi ha incontrato amici, sostenitori e dirigenti di tutti i partiti che hanno sostenuto la sua candidatura, ma senza mai allontanarsi dalla sua Alba fino al tardo pomeriggio.

Il nuovo presidente ha raggiunto Palazzo Lascaris alle 20 e, dopo un breve ringraziamento, non si è sottratto alle domande dei giornalisti, con molta serenità e senza mai usare toni trionfalistici.

