Cirio: «Vogliamo far ripartire il Piemonte, ma aspettiamo i quattrini da Roma»

C’è una lezione che il Piemonte ha imparato dal Covid secondo il presidente Alberto Cirio. «Sulla sanità non si taglia. Altrimenti tutti i sacrifici fatti non saranno serviti a niente». C’è, però, anche un altro contagio che rischia di travolgere le nostre famiglie. Ed è quello economico, per cui le risposte devono essere altrettanto urgenti e concrete.

Presidente Cirio, qual è il progetto della Regione per far ripartire Torino e il Piemonte?

«Dobbiamo pretendere che si passi dalle intenzioni ai fatti sul progetto di rilancio per l’area di crisi complessa di Torino e provincia. Un piano presentato al presidente Conte quasi un anno fa, condiviso trasversalmente da Comune e Regione, oltre che da tutto il mondo produttivo, per cui è previsto l’intervento sui settori dell’automotive e dell’aerospazio, ma anche sul Parco della Salute e della Scienza, individuando le singole vocazioni».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++